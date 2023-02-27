27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
27.02.2023
В женской колонии Челябинска ярко и вкусно проводили зиму
27.02.2023
Челябинская компания «Метран» приобретает российский бизнес Emerson
27.02.2023
В Магнитогорске в подъезде дома обнаружили четырехлетнего малыша, ведется доследственная проверка
27.02.2023
Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с республикой Беларусь
27.02.2023
«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы
«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы
Пожилой житель Златоуста посвятил забег памяти родных, погибших под Ленинградом
26.02.2023
Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
21.02.2023
На Таганае создают место экологических встреч
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023