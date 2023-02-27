«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы

Традиционный ежегодный горный марафон «Лыжня за облака» - 26-й по счету – в субботу, 25 февраля, собрал в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) несколько сотен спортсменов разных возрастов.

Покорить 35-километровую дистанцию в этом году отважились 97 марафонцев – все они благополучно финишировали. Самыми быстрыми в абсолютном зачете среди мужчин стали Владимир Родыгин из Первоуральска, челябинец Владимир Бычков и Артем Максимов из Миасса. Первая тройка у женщин поднялась на пьедестал в том же составе, что и год назад: лидер - Мария Гогель, а также Наталья Дидык и Екатерина Хаова (все лыжницы – из Челябинска).

На десятиметровой дистанции первой из 193-х гонщиков оказалась Василиса Айкашева из Златоуста, за ней финишировали Екатерина Бехтерева из Кирова и Виктория Щапова из Златоуста. У мужчин победу праздновали Юрий Ислентьев из Кирова, а также златоустовцы Эдуард Ахметов и Кирилл Кальчук. Представители Кирова на «Лыжне за облака» были впервые, но так впечатлились горными панорамами, что решили обязательно приехать на Таганай летом и, если получится, выйти на старт «Забега за облака».

Самым пожилым из 357-ми участников стал 86-летний златоустовец Владимир Горбунов. Десятикилометровый забег он посвятил памяти своих родных, сложивших головы под Ленинградом, где они сражались в составе лыжных батальонов.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», 67 юных спортсменов отправились на 700-метровый круг, преодолеть который многим из них помогали мамы и папы.

СПРАВКА

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973-го года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22-го февраля 1992-го года.

В 1993-м году марафон получил свое нынешнее название - «Лыжня за облака».

После 1994-го года последовала долгая пауза, и четвертая «Лыжня за облака» состоялась лишь в 2000-м. С того времени горный марафон «проводится ежегодно.

С 2005-го года он посвящен памяти его организатора и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова.

Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2021-м году в ней приняли участие 214 человек, в 2022-м - 291.