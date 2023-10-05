Обновленный бассейн «Пионер» торжественно откроют в Кыштыме

В Кыштыме (Челябинская область) седьмого октября состоится торжественное открытие плавательного бассейна «Пионер».

В Кыштымском бассейне провели реконструкцию в кротчайшие сроки. Восстановили старую чашу бассейна. Заменили всю водоподготовку. Теперь система водоподготовки может автоматически регулировать все необходимые для фильтрации ингредиенты, рассказали сотрудники обновленного бассейна.

В спортивном празднике водных видов спорта примут участие члены сборной команды Челябинской области по плаванию, воспитанники областной спортшколы: Алексей Данильчук - мастер спорта России, специализация вольный стиль; Леонид Сурнин - мастер спорта России, специализация баттерфляй; Вадим Спиваков - кандидат в мастера спорта России, специализация вольный стиль.

Спортсмены проведут показательный заплыв на дистанции 100 метров комплексным плаванием и мастер-класс для детей.

Также в торжественном открытии примут участие президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев и директор областной спортшколы по водным видам спорта Иван Лильбок.