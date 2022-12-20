Представители ММК снова вписали свои имена в книгу рекордов ГТО

Представители Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) приняли участие в третьем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Самаре.

На Играх ГТО-2022 были установлен новые рекорды. Среди обновивших спортивные достижения всероссийских состязаний - три члена команды Челябинской области, представленной магнитогорскими спортсменами.

Отметим, право представлять Южный Урал в Самаре команда ММК завоевала по результатам региональных отборочных состязаний, которые прошли в Магнитогорске в начале декабря. В составе команды Челябинской области выступали шесть человек. Это Алена Гайдук (возрастная группа от 25 до 29 лет); Нурлан Исибаев (возрастная группа от 25 до 29 лет); Илья Новиков (возрастная группа от 30 до 34 лет); Алла Масина (возрастная группа от 35 до 39 лет); Александр Кицаев (возрастная группа от 40 до 44 лет); Наталья Шестаева (возрастная группа от 40 до 44 лет).

На всероссийском фестивале в личных состязаниях «Иду на рекорд» участникам нужно было выполнить один из заявленных нормативов, показав максимально возможный результат. Спортсмены могли выполнить либо прыжок в длину с места двумя ногами, либо сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, либо рывок гири, либо поднимание туловища из положения лежа на спине, либо наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и подтягивание из виса на низкой/высокой перекладине.

Представитель сборной команды Челябинской области на Играх ГТО Илья Новиков (VII возрастная ступень) в дисциплине «Поднимание туловища из положения лежа на спине» (пресс) с результатом 72 подъема за одну минуту стал сильнейшим атлетом России в своей возрастной категории. Спортсменка из Магнитки Алена Гайдук (VI ступень) также одержала победу в этой же дисциплине, показав результат в 71 подъем за минуту. Алла Масина (VIII ступень) победила в дисциплине «Прыжок с места толчком двумя ногами» с результатом 250 сантиметров.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», Алена Гайдук и Алла Масина уже вписывали себя в книгу рекордов ГТО, показав лучшие результаты в отдельных видах программы в своих возрастных группах на предыдущих всероссийских фестивалях комплекса.

Успехи физкультурников Магнитки нельзя назвать случайными, поскольку градообразующее предприятие - ПАО «ММК» уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта и первым среди промышленных предприятий региона создало на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплекса «Готов к труду и обороне». ММК также стал одним из первых в России поощрять сотрудников за выполнение нормативов ГТО, приобщая их к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

В других видах программы фестиваля в Самаре представители команды Челябинской области не стали победителями, но выступили достойно, побившись в финал как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Кульминацией многодневных состязаний стала финальная командная гонка, в которой было два забега по шесть команд-финалистов от регионов. Главными условиями состязаний являлись скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков).

В упорной борьбе первое место завоевала команда Санкт-Петербурга, серебро досталось победителям прошлогодних Игр из Белгородской области, третий результат у физкультурников из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Всего в третьих Играх ГТО приняли участие свыше 400 сильнейших атлетов, мужчин и женщин, из 45 субъектов России, а само мероприятие стало ярким завершением череды физкультурно-спортивных фестивалей ГТО этого года.