Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию

Сборная России победно начала новый сезон в Мировой лиге женского водного поло. В своем первом матче наша команда очень крупно обыграла Италию со счетом 11:5.

В составе национальной сборной выступили шесть игроков «Динамо-Уралочки» Златоуста. Они внесли солидный вклад в эту победу. Лучший игрок матча – Мария Берснева, сделала хет-трик. А вратарь Евгения Головина просто «съела» итальянскую атаку, показав почти 70% отраженных бросков. В тренерском штабе сборной России также наставник из Златоуста Михаил Накоряков.

«Мы серьезно готовились к этой игре, постарались удивить итальянок прессингом и скорость. Нам это удалось. Отличный настрой и тактические установки были от тренеров. У нас молодая команда, но она готова играть со сборными высшего уровня», - сказала Мария Берсенева.

Теперь «Динамо-Уралочка» сосредоточится на клубных соревнованиях. В начале февраля ей предстоит плей-офф Еврокубков, а затем четвертый тур чемпионата Суперлиги России, где команда Златоуста идет первой.