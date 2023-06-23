Спорт в твоем дворе: в Магнитогорске начинается новый этап развития массового хоккея

В Магнитогорске (Челябинская область) началось строительство двух универсальных спортивных площадок во дворах домов №124 и №148/2 по проспекту Карла Маркса. Летом на них можно будет играть в футбол и другие командные виды спорта, а зимой – в хоккей.

Реализация этой задумки стала первым шагом ХК «Металлург» и лично президента клуба Виктора Рашникова, председателя совета директоров ПАО «ММК», к тому, чтобы качественно расширить подход к развитию детского хоккея в Магнитогорске.

«Хоккей во дворе, доступный для большинства, – прекрасная возможность для детей и взрослых получить заряд бодрости и хорошего настроения зимой, а для кого-то он может стать первой ступенькой знакомства с этим видом спорта», – считает легенда магнитогорского хоккея, лучший снайпер ХК «Металлург» в чемпионатах СССР Виктор Сухов.

По его словам, дворовый хоккей дает детям возможность понять, нравится им этот вид спорта или нет и есть ли смысл заниматься им профессионально.

«В свое время мы играли в хоккей везде – «коробки» были возле школы, во дворах. Учились друг у друга, многие ребята затем в большой хоккей пошли. Например, Сергей Лапшин играл в высшей лиге за челябинский «Трактор» и ленинградский СКА, стал мастером спорта СССР. Мой первый тренер Анатолий Васильевич Спивак до сих пор приходит на хоккейную коробку зимой, катается, смотрит, как мальчишки играют, а ему уже за восемьдесят. Хоккей дает хорошую закалку. Но для развития хоккея, в том числе массового, нужна соответствующая инфраструктура», - подчеркивает Виктор Сухов.

И в этом плане инициатива Виктора Рашникова по строительству современных спортивных площадок очень своевременна: чем больше площадок, тем больше хороших игроков и тренеров в перспективе. Тем более что у магнитогорцев хоккей в крови.

Новые площадки будут соответствовать всем современным требованиям, начиная с «европейского» размера – 60 на 30 метров, что сделает их удобными как для летних, так и для зимних видов спорта. Специальное спортивное покрытие и система освещения позволят проводить тренировки в более комфортных условиях. Кроме того, каждая площадка будет оснащена всесезонной раздевалкой.

Инициаторы проекта подчеркивают: на новых площадках смогут заниматься физкультурой и спортом все желающие.

«Идея таких универсальных полей не нова, но в Магнитогорске подобных проектов еще не было, – рассказывает первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Алексей Жлоба. – Этой темой мы активно занимаемся с начала нынешнего года, большое участие в ее разработке принимал директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин. Места расположения предоставила и согласовала администрация города – было принципиально, чтобы рядом с хоккейными коробками находились школы и учреждения дошкольного образования, но при этом выполнялись требования законодательства в части удаления от жилых домов».

По словам директора «Металлурга», уже этой зимой к занятиям хоккеем на двух площадках планируется привлечь около ста детей четырех возрастных групп, каждая из которых будет обеспечена тренерским персоналом и формой.

«А всего за сезон рассчитываем провести несколько сотен матчей между дворовыми командами, причем планируем увеличивать эти цифры. Уверен, что этот проект станет новым этапом развития массового хоккея в нашем городе. Вполне возможно, что именно на этом льду отпразднуют первые успехи будущие новые чемпионы Магнитки», - отмечает Алексей Жлоба.