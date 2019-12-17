Тренировочный сбор команды по сноуборду проходит на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина»(г.Миасс, Челябинская область) проходит сбор юношеской команды по сноуборду под руководством тренера спортивной школы «Истина» (Московская область) Николая Биланина. Николай – победитель Кубка Европы 2012-2013 года по сноуборду в хаф-пайпе. С 2014 года работает тренером, в 2018 году принимал участие на Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве старшего тренера сборной России по сноуборду.

«В данный момент на тренировочном сборе у нас находится три человека – две девочки и один мальчик. Мы готовим молодежную сборную для соревнований на спартакиаде, первенстве России по сноуборду. Более десяти лет приезжаю на «Солнечную долину» - в качестве спортсмена и в качестве тренера, всегда радовал подход курорта – открытость, готовность помочь. Парк курорта – один из лучших в России, уровень подготовки склонов на высоте»,- отметил Николай.

Команда пробудет на «Солнечной долине» в течение недели, затем снова вернется в январе.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» всегда высокий уровень подготовки трасс, поэтому здесь проходят соревнования международного и федерального уровня. Также спортсмены съезжаются на миасский горнолыжный курорт на сборы со всей России и из-за рубежа. Так, в 2017 году на тренировки на трассе слоупстайла приехали спортсмены из Германии, в 2018 году спортсмены из Франции, а также из Японии. Но, конечно же, самые частые гости – это спортсмены из России, представители национальной сборной по различным дисциплинам.