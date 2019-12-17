Тренировочный сбор команды по сноуборду проходит на горнолыжном курорте «Солнечная долина»
Спорт
Сегодня, 14:52

На горнолыжном курорте «Солнечная долина»(г.Миасс, Челябинская область) проходит сбор юношеской команды по сноуборду под руководством тренера  спортивной школы «Истина» (Московская область) Николая Биланина.  Николай – победитель Кубка Европы 2012-2013 года по сноуборду в хаф-пайпе. С 2014 года работает тренером, в 2018 году принимал участие на Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве старшего тренера сборной России по сноуборду.

«В данный момент на тренировочном сборе у нас находится три человека – две девочки и один мальчик. Мы готовим молодежную сборную для соревнований на спартакиаде, первенстве России по сноуборду. Более десяти лет приезжаю на «Солнечную долину» - в качестве спортсмена и в качестве тренера, всегда радовал подход курорта – открытость, готовность помочь. Парк курорта – один из лучших в России, уровень подготовки склонов на высоте»,- отметил Николай.

Команда пробудет на «Солнечной долине» в течение недели, затем снова вернется в январе.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» всегда  высокий уровень подготовки трасс, поэтому здесь проходят соревнования международного и федерального уровня. Также спортсмены съезжаются на миасский горнолыжный курорт на сборы со всей России и из-за рубежа. Так, в 2017 году на тренировки на трассе слоупстайла приехали спортсмены из Германии, в 2018 году спортсмены  из Франции, а также из Японии. Но, конечно же, самые частые гости – это спортсмены из России, представители национальной сборной по различным дисциплинам.

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