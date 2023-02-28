«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля

В селе Селезян Еткульского района (Челябинская область) прошла районная зимняя спартакиада «Уральская метелица-2023». Десять поселений приняли участие в спортивных состязаниях.

В местном Доме культуры состоялось торжественное открытие спартакиады. Приветствовали гостей мероприятия глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков и глава Селезянского сельского поселения Владимир Старков.

«Спорт – это не только достижения и рекорды, это прежде всего возможность реализовать свой потенциал. Ежегодно в нашем районе проходит спартакиада «Уральская метелица» и мы видим, что с каждым годом растет число участников. Для спортсменов Еткульского района и болельщиков зимнее состязания – это настоящий праздник. Уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне, а сильнейшие из спортсменов достойно представят наш район на областной спартакиаде», - приветствовал собравшихся глава района.

После торжественного открытия в ДК начались соревнования по русскому бильярду среди глав поселений. Победителем стал Юрий Кузьменков, серебро завоевал глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, бронзовым призером стал Михаил Бредихин из Пискловского сельского поселения.

Также здесь прошли соревнования по гиревому спорту. В командном зачёте призовые места среди поселений распределились следующим образом: первое месте у команды из Коелгинского сельского поселения, второе место у Белоусовского поселения, а третье место заняла команда Новобатуринского сельского поселения.

В это же время в здании Селезянской школы прошли соревнования по шахматам и шашкам. Победителями в этих видах спорта стали команды Бектышского и Еткульского сельских поселений.

В ходе соревнований определились сильнейшие в перетягивании каната. Среди мужских команд сильнейшими стали спортсмены из Еткуля. Немного уступили им команды из Белоусовского и Коелгинского поселений (второе и третьеместо соответственно).

Среди женских команд (не в зачет) места распределились следующим образом: первое место – Белоусовское поселение, второе место – Еткульское поселение, третье место – Белоносовское поселение.

Самыми зрелищными стали соревнования по хоккею. После проведённых матчей призовые места распределились следующим образом: первое место у спортсменов из села Еткуль, второе место у хоккеистов из села Еманжелинка и на ьретьем месте команда села Каратабан.

На стадионе прошли матчи по зимнему мини-футболу. Среди мужчин в упорной борьбе определились сильнейшие: ими стали спортсмены Белоусовского сельского поселения; команды с. Еткуль и с.Селезян заняли второе и третье места соответственно. Среди женских команд первую ступень пьедестала заняли представительницы села Белоносово, второе место у команды села Еткуль, а третье место заняла команда села Каратабан.

По итогам всех соревнований районной спартакиады «Уральская метелица – 2023» в своих группах победителями стали команды Еткульского (392 очка), Каратабанского (346 очков) и Бектышского (342 очка) поселений.