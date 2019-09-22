В Челябинске состоялся первый городской шоссейный марафон
Спорт
Сегодня, 20:07

В Челябинске в воскресенье,22 сентября, состоялся первый городской шоссейный марафон. На старт вышло более двух тысяч атлетов.

Самыми быстрыми на дистанции 42,2 км как среди мужчин, так и представительниц прекрасного пола, стали жители столицы Челябинска. Поздравила победителей марафона и вручила заслуженные награды временно исполняющая полномочия Главы города Наталья Котова.

Несмотря на дождь и сильный ветер, ровно в 8 утра, состоялся старт первого челябинского шоссейного марафона. Мероприятий такого масштаба в Челябинске еще не было. Более 2200 челябинцев и спортсменов из других городов начали свои дистанции от ледовой арены «Трактор». Самому маленькому участнику всего год, вместе с родителями малыш преодолел дистанцию в 2 км. А самому зрелому марафонцу исполнилось 79 лет.

«В этом году Челябинский марафон вышел на принципиально новый уровень и в таком формате прошел впервые: в предыдущие годы трасса его забегов проходила по лесопарковой зоне, однако, это не позволяло включить в соревнования большое число желающих. Поэтому в этом году было принято решение об изменении трассы и прохождении марафона по городским улицам. И мы, наравне с крупнейшими мировыми столицами, провели соревнование такого высокого уровня», - отметила в Наталья Котова.

Абсолютными победителями стали:

- на дистанции в 42,2 км челябинцы Саурбаев Дамир и Евдокия Букина;

- на дистанции в 20,1 км Кульмухаметов Рустам из Аргаяшского района и Титова Марина из Тольятти;

- на дистанции в 10,5 км Кузнецов Кирилл и Фатеева Екатерина из Челябинска.

Победителям вручили кубки, подарки от спонсоров и денежные сертификаты. А всем участникам массового забега на 2 км вручили памятные медали. Итоговые протоколы марафона можно посмотреть здесь.

«Надеюсь, что Челябинский шоссейный марафон станет доброй традицией и будет собирать все большее количество участников. Ведь спорт — это то, что нас всех объединяет, независимо от возраста, статуса и физической подготовки. А бег - самый доступный его вид, по сути требующий только желания и подходящей обуви», - отметила градоначальница Наталья Котова.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

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