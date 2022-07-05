В Челябинске спасателей проверяют на прочность

В столице Южного Урала проходят XXIII открытые областные соревнования среди спасателей на «Кубок Николая Псюкалова». В спасательном многоборье участвует более 70 сильнейших профессиональных спасателей Челябинскрй области.

Программа многоборья включает этапы: «Медицина», кросс по пересечённой местности, КСУ, творческий конкурс, поисково-спасательные работы в природной среде, спасение и оказание помощи пострадавшим на воде и многое другое. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В разные годы обладателями уникального Кубка, изготовленного по спецзаказу златоустовскими мастерами, становились команды спасателей Кыштымского, Троицкого, Миасского, мобильного отрядов ПСС области.

Победитель 2022 года определится по итогам трехдневных состязаний седьмого июля.