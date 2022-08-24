В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике

С 25 по 28 августа Челябинск примет Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года по легкой атлетике. Турнир состоится на стадионе имени Елены Елесиной. Ежедневно соревнования будут проходить в утренние и вечерние сессии.

По предварительным данным в Челябинск приедут около 500 спортсменов более чем из 60 регионов России, которые разыграют 46 комплектов наград.

В соревнованиях примут участие звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров. Олимпийскую чемпионку, первую и единственную в мире трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, многократную чемпионку России Мария Ласицкене зрители увидят 27 августа с 17:20 на главном спортивном манеже Челябинска, поболеть за чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, единственного спринтера в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравшего медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова можно в заключительный день соревнований в вечерней сессии.

Особую поддержку на домашней земле получат южноуральские спортсмены. Утром 27 августа на улице Коммуны стартуют соревнования по спортивной ходьбе, среди участников — чемпион России, бронзовый и серебряный медалист чемпионата Европы в спортивной ходьбе на 20 километров Василий Мизинов, а в 16:15 на стадионе имени Елены Елесиной выступит трехкратный чемпион России по прыжкам с шестом, серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов. С подробным предварительным расписанием турнира можно ознакомиться по ссылке. Вход во все дни спартакиады для зрителей будет свободный.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 25 августа в 18: часов 30 минут на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Зрителей мероприятия ждет яркое и красочное представление. Одним из украшений церемонии станет балансирующий на 30-метровой высоте над стадионом имени Елены Елесиной канатоходец Максим Кагин, который в 2019 году попал в Книгу рекордов Гиннеса. Хедлайнером мероприятия станет электронная музыкальная группа ЛАУД.

В дни проведения соревнований Челябинская телебашня окрасится в цвета Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. С 25 по 28 августа с 22:00 до 01:00 будет включена тематическая подсветка, что станет ярким дополнением к легкоатлетическому турниру.