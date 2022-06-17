17.06.2022
Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
17.06.2022
В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина
17.06.2022
Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами
17.06.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах
17.06.2022
ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку
17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
01.05.2022
Текслер поздравил «Металлург» с серебряными медалями чемпионата КХЛ
12.04.2022
Текслер пожелал «Металлургу» удачи в финале розыгрыша Кубка Гагарина
01.03.2022
Перед стартом плей-офф Текслер встретился с хоккеистами «Трактора»
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022