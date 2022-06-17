В Челябинской области перенесено место презентации Кубка Гагарина

Сегодня, 17 июня, стало известно, что 25 июня Виталий Абрамов и Никита Нестеров презентуют главный хоккейный трофей в областной школе «Трактор».

Напомним, ранее минспорта региона сообщало, что Кубок Гагарина будет представлен в Юрюзани и в хоккейном центре Никиты Нестерова.

В итоге Кубок будет выставлен в областной спортивной школе по хоккею «Трактор» (улица Савина, 1). Время: с 12:00 до 15:00

Напомним, воспитанники челябинской школы хоккея Никита Нестеров и Виталий Абрамов привезут главный трофей КХЛ в Челябинскую область – Кубок Гагарина. Они завоевали его в составе московского ЦСКА.