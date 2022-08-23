В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»

«Забег за облака» - оОдин из старейших горных марафонов на Урале и в России пройдет 27 августа в национальном парке «Таганай».

В этом году к традиционным дистанциям 12, 30 и 42 километров, а также двум детским Fun Run на 1178 метров и 500 метров добавится ультрамарафонская дистанция «Восемь тысячников».

«Забег за облака» - один из старейших горных марафонов на Урале и в России.

История марафона начинается в 1991 году, когда фирма «Таганай-Турист-Сервис» и клуб спортивного ориентирования г. Златоуста организовали в национальном парке «Таганай» забег на гору Круглица. С тех пор, за исключением 1994-1998 годов, забег проводится ежегодно.

Параллельно стал проводиться зимний забег «Лыжня за облака»

Круглица - самая высокая гора в национальном парке «Таганай». Ее высота составляет 1178 метров над уровнем моря, а свое название она получила за характерную округлую форму. Склоны горы покрыты курумником.

Традиционно спортсмены бегут три дистанции - 12, 30, 42 километров.