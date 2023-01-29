В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов»

Челябинская область готовится к гонкам на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов». Они пройдут в праздничные выходные по случаю Дня защитника отечества 24 - 25 февраля в поселке Слюдорудник. Год назад гонки собрали более ста спортсменов со всего Урала.

Будет ли больше – станет известно по итогам сбора заявок, сейчас их продолжают принимать организаторы – Федерация ездового спорта и министерство спорта Челябинской области. Но уже известна программа.

24 февраля

12:30 – официальное открытие, собрание участников;

13:00 – основные старты.

25 февраля

основные старты;

12:00 – детские старты;

14:00 – церемония награждения.

Участникам готовят трассу с множеством горок и поворотов протяженностью 4,5 километра. Соревноваться спортсмены будут в спринте в нартах на две, четыре и шесть собак, а также спринте на лыжах с одной собакой.

Лучшие спортсмены за абсолютное время в своей дисциплине получат кубки министерства спорта Челябинской области.