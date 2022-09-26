В Челябинской области пройдут «Стальные игры ММК»

В Челябинской области на территории парка отдыха «Лукоморье» спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» в субботу, первого октября, состоятся «Стальные игры ММК».

Это спортивное соревнование проводится по действующим правилам вида спорта «гонки с препятствиями». Организаторами состязаний выступают областная организация данного вида спорта и спортклуб Магнитогорского металлургического комбината. Организаторы отмечают, что предстоящее соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения молодежи к занятиям спортом, популяризации гонок с препятствиями.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», на старт состязаний могут выйти участники старше 18-ти лет. Их будут ждать пять километров трассы и более 25 этапов.

«Не бойся, что не получится! Бойся, что не попробуешь!» - убеждают потенциальных участников организаторы.

Соревнования будут проходить в категориях «PRO» (мужской и женский личные зачеты), «ПАРА» (парный зачет мужчина + женщина), «КОМАНДА» (командный зачет – четыре человека, из которых минимум одна девушка). Вне зачета выступают команды от пяти до десяти человек в категории «FUN».

Официальное открытие «Стальных игр ММК» - в 9 часов 40 минут, а с десяти утра с интервалом в полчаса начнутся старты в различных категориях.

Регистрация на участие – здесь.