В Челябинской области выявили сильнейших кибератлетов в финале турнира «За Танкоград»

В Челябинске прошли финальные сражения кибертурнира «За Танкоград» в шести киберспортивных дисциплинах. Организаторами мероприятия выступили компания «Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта России.

В отборочных боях соревновались около 250 геймеров Челябинской области. Кибербои прошли в следующих игровых дисциплинах: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, VALORANT, NHL20 и FIFA20.

Финалистами турнира «За Танкоград» в соответствующих дисциплинах стали сильнейшие команды региона: «Барбарики», «Team Etalon», «Team Octagon», «100 Clowns», а также самые яркие игроки под никами Megasandman001 и Elinho в NHL20 и FIFA20.

Турнир открыл министр информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов, сделав приветственный залп из виртуального танка Т44-100, который эксклюзивно предоставляется в пользование абонентам тарифа «Игровой» от «Ростелекома».

Он подчеркнул, что проведение соревнований по киберспорту стало возможным благодаря бурному развитию цифровых технологий в последние двадцать лет.

«Сегодня цифровизация охватила практически все сферы современного общества, в том числе и спорт. Нам уже сложно представить жизнь без скоростного интернета. В этом году мы отмечаем столетие отечественного танкостроения. Поэтому вдвойне приятно, что в Челябинске, который носит славное имя «Танкоград», проходит турнир, в котором соперники сражаются исключительно на интеллектуальном поле боя в онлайн-формате», - подчеркнул Игорь Фетисов.

Финал зрелищного мероприятия состоялся на новой уникальной киберспортивной площадке Челябинска «Cyber Era». Специалисты компании «Ростелеком» в рекордные сроки смонтировали высокоскоростной оптический канал связи для игроков, что обеспечивает любителям онлайн-сражений доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и самый низкий пинг.

«Качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тысяч километров сетей, заменив их на современные оптоволоконные линии связи. Оптика позволяет нашим пользователям выходить в интернет на высоких скоростях. А тариф «Игровой», созданный специально для геймеров, поможет реализовать самые смелые игровые стратегии», − рассказал исполняющий обязанности директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Все финалисты получили возможность подключения специального тарифного плана для геймеров "Игровой" с промопериодом от одного до трех месяцев.

Тариф "Игровой" - это высокая скорость, низкий пинг и дополнительные игровые бонусы для поклонников World of Tanks: премиум-аккаунт, танк 8 уровня и полностью обученный танковый экипаж.

Финалисты этой дисциплины выиграли также игровое «золото» от Wargaming - производителя танковой игры. По результатам турнира будет сформирована сборная Южного Урала по игре World of Tanks, которая сможет достойно представлять область на всероссийском уровне.

Стать танкистом и принять участие в следующих соревнованиях теперь сможет каждый абонент «Ростелекома». В рамках программы «Бонус» в личном кабинете появилась возможность обменять накопленные преимущества на игровые «фишки». Например, приобрести стартовый набор World of Tanks с советским премиум танком III уровня Т-127, 500 000 кредитов и пятикратный опыт, а также дополнительные 10 слотов в ангаре, что даст новичкам уверенное преимущество в игре.