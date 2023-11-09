В Миассе состоялся открытый турнир ГРЦ Макеева по настольному теннису

Во дворце спорта «Заря» Миасса (Челябинская область) состоялся открытый турнир ГРЦ Макеева по настольному теннису, собравший более 80 профессионалов и любителей из 12 муниципалитетов региона.

В течение двух дней спортсмены соревновались в личном зачете, а суперфинал выявил сильнейших.

Открытие турнира, состоявшегося при поддержке профкома Государственного ракетного центра, пришлось на четвертое ноября – День народного единства: соревнования проходили в особенной атмосфере – торжественной, радостной, дружественной.

Приветствовал участников советник генерального директора Иван Бирюков. От лица руководства предприятия он поздравил всех с праздником и с началом турнира, в котором за победу боролись представители Миасса, Челябинска, Златоуста, Кусы, Трехгорного, Снежинска, Троицка, Южноуральска, Чебаркуля, Магнитогорска, Тимирязевского, Зауральского. Самой младшей участницей стала 14-летняя спортсменка, самым старшим на турнире оказался 77-летний житель Миасса.

«Общий уровень участников был достаточно высоким – на турнир приехали действующие мастера спорта России по настольному теннису и мастера спорта СССР. Судейство осуществляла приглашенная из Челябинска бригада судей. Среди участников турнира были и сотрудники ГРЦ», – рассказал главный организатор турнира, начальник сектора Александр Нарницкий.

По положению о турнире все участники были распределены по девяти категориям по полу и возрасту в личном и парном зачетах. Во второй день соревнований был проведен суперфинал – из сетки на 32 участника в абсолютной категории.

Лучшими по результатам турнира оказались спортсмены в мужском личном зачете в категориях 30–39 лет, 70+ и в женском личном зачете из Челябинска.

В мужской категории 40-59 лет победил спортсмен из Озерска, в категории 60-69 лет – гость из Магнитогорска. В абсолютной категории лучшими стали также челябинцы.

Среди сотрудников ГРЦ хорошие результаты показали Любовь Дроздова, Александр Нарницкий, Кайрат Беспаев, Владислав Шамаров, Иван Добшиков.

Победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами.

«Турнир позволил обменяться опытом, посмотреть, как играют более сильные спортсмены, пообщаться с единомышленниками. В целом получилось сделать настоящий праздник настольного тенниса», – поделился впечатлениями об итогах турнира Александр Нарницкий.

Сами участники отметили высокий уровень организации: особенно они отметили место проведения соревнований – дворец спорта «Заря», качество и количество столов для игры, высокий уровень судейства.

Главный организатор турнира Александр Нарницкий поблагодарил всех, кто оказал помощь в проведении соревнований.

В планах теннисистов - проводить подобные турниры регулярно, поддерживать и улучшать достигнутый уровень организации соревнований, выходить на всероссийский уровень, отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».