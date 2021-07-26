В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду

«Солнечная долина» - всесезонный центр подготовки спортсменов: зимой спортсмены приезжают на сборы и соревнования регионального, федерального и международного уровня, летом на учебно-тренировочные сборы.

«Сейчас у нас проходит централизованное тренировочное мероприятие, предсезонная подготовка. На сборах присутствуют спортсмены – представители сборной Челябинской области по сноуборду, а также спортсмены – члены национальной сборной. В день у нас проводится две тренировки: одна в спортивном зале в Миассе, вторая на территории курорта. Мы занимается велокроссом, бегаем. Спортсменам на «Солнечной долине» нравится, помимо тренировок они гуляют, дышат свежим воздухом. Мы приезжаем на курорт регулярно: зимой на соревнования и сборы, и летом. Наличие такого первоклассного всесезонного центра подготовки спортсменов у нас в области, позволяет отрабатывать различные методики – это способствует достижению лучших результатов в сезоне», рассказал главный тренер сборной Челябинской области по сноуборду Олег Белоусов.

Также сейчас на курорте проходят тренировки у горнолыжного клуба RusSkiRacing. Горнолыжный клуб занимается подготовкой спортсменов по актуальным европейским методикам. В течение двух недель юные спортсмены усиленно занимаются по авторским программам: тренируются на воде, спортивных площадках, в горах.

«Солнечная долина – всесезонный курорт, который становится центром притяжения для всех: и любителей, и профессионалов. Мы предоставляем специальные условия для спортсменов. В летний период – это спортивные площадки, волейбольные поля, ворк-аут зона, велодорожки, тропа здоровья, бассейн. Зимой – это, само собой, горнолыжные трассы превосходного уровня», - отметил руководитель отдела спорта «Солнечной долины» Егор Коссе.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уделяет повышенное внимание развитию спорта в регионе:

«У нас тренируются не только профессиональные сборные, но и любители. Так, для любителей скоростных спусков с горы на велосипеде у нас есть подготовленные трассы, подъемник оборудован специальными креплениями для велосипедов. В августе мы проведем соревнования для любителей бега, в сентябре – для любителей велосипедов. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей выбирало спорт в качестве досуга, и предлагаем различные варианты», - добавил Егор Коссе.