В Златоусте спортшкола получила новые тренажеры

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для хоккеистов спортивной школы № 7 приобретено современное спортивно-технологическое оборудование и инвентарь для общефизической подготовки и тренировок. По целевой субсидии было привлечено 26 миллионов рублей.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Златоуста Павел Накоряков, более чем на 10 миллионов закуплены тренажеры – специализированные для хоккея и силовые. Они уже поступили. Остальные деньги направлены на покупку новой ледозаливочной машины. Ее поставка ожидается до конца ноября.





«Поручил в следующем году сделать ремонт спортивного зала, где установлены тренажеры. Средства запланируем. Хоккей в Златоусте должен развиваться. У нас много талантливых ребят, и для них создаем условия одни из лучших в области. Уверен, увидим новые победы и новых чемпионов», – прокомментировал глава города Максим Пекарский.





Добавим, в 2020 году златоустовскому хоккею исполняется 61 год. Днем зарождения хоккейных традиций в городе считается 5 декабря. В этот день в 1959 году был проведен первый официальный хоккейный матч в Златоусте. Команда «Машиностроитель» встречалась с командой железнодорожного узла и победила со счетом 9 – 1.