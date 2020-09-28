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Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции

Спорт
Сегодня, 10:33
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Велогонщица из Копейска (Челябинская область) Эльвира Хайруллина выступит в марафонской гонке на чемпионате мира, который состоится в Турции 25-го октября.

Право принять участие в соревнованиях мирового уровня копейчанка получила благодаря успешному выступлению на чемпионате России по маунтинбайку (горный велосипед), проходившем в Кыштыме.

В заключительный день состязаний Эльвира Хайруллина победила в гонке кросс-кантри-марафон среди женщин, обогнав оказавшуюся на втором месте Гузель Ахмадуллину из Москвы и стартовавшую третьей Анастасию Поклонскую из Санкт-Петербурга. Спортсменки преодолели дистанцию в 60 километров (три круга по двадцать километров) по сильно пересеченной местности.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, учащиеся спортшколы олимпийского резерва из Копейска показали на проходивших в Кыштыме 11-26 сентября соревнованиях отличные результаты. Спортсмены завоевали девять медалей чемпионата России, восемь медалей первенства России и пять медалей Кубка России.

Обладателями высоких наград стали Эльвира Хайруллина, Анастасия Пугачёва, Диана Богданова, Геннадий Татаринов, Данил Салтанов, Дмитрий Пустозёров, Александр Бабюк, Софья Мустафина, Егор Маш и Валерия Криницына.

 

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