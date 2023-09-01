Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» завоевал «серебро» мирового первенства по тхэквондо

Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» Никита Губанов завоевал «серебро» первенства мира по тхэквондо среди кадетов 12-14 лет.

В столице Боснии и Герцеговины – Сараево – юный челябинец одержал уверенные победы над соперниками из Тайпея, Хорватии, Кореи. В полуфинале состязаний Никита Губанов оказался сильнее тхэквондиста из Испании, победив его со счетом 2:0, но в финале уступил спортсмену из Ирана.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, Никиту тренирует Артур Комаров.