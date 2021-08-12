Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх-2021 в Токио. Документ опубликован 11 августа на официальном портале правовой информации.

Спортсменов наградят медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». В президентский список вошли три челябинских спортсмена.

Это тхэквондистка Татьяна Минина, завоевавшая «серебро» Олимпиады. Еще две медали такого же достоинства на счету двух других воспитанников челябинских спортшкол: баскетболиста Кирилла Писклова и волейболиста Виктора Полетаева. Правда, парни представляли на Олимпиаде другие регионы.