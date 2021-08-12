Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей детей одних дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.08.2021

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх-2021 в Токио. Документ опубликован 11 августа на официальном портале правовой информации.

Спортсменов наградят медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». В президентский список вошли три челябинских спортсмена.

Это тхэквондистка Татьяна Минина, завоевавшая «серебро» Олимпиады. Еще две медали такого же достоинства на счету двух других воспитанников челябинских спортшкол: баскетболиста Кирилла Писклова и волейболиста Виктора Полетаева. Правда, парни представляли на Олимпиаде другие регионы.

 

 

Автор: Инна Шемаева
Олимпийские игры-2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были искл
12.08.2021

Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска ищет подрядчика для работ по устройству архитектурно-художественной подс
12.08.2021

В Челябинске ко Дню города подсветят три моста

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, какой формат обучения студентов планируется в 2021 году.
12.08.2021

Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском отделении партии «Новые люди» готовятся к визиту Сарданы Авксентьевой – экс-мэра Як
12.08.2021

В Челябинск приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
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