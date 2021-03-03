Юноши из школы единоборств РМК поборются за участие в первенстве УрФО

Первые в этом году соревнования на первенство Челябинской области по боксу среди юношей 13-14 лет начались в Коркино (Челябинская область). Цель заманчивая: 16 победителей - по одному в каждой весовой категории – будут представлять Челябинскую область на первенстве УрФО

На боксерский турнир, который проходит в коркинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Русской медной компании» приехали 166 участников из 23 городов и районов Южного Урала. Семеро из них – воспитанники коркинского ФОК АО «РМК».

«Уже третий год подряд физкультурно-оздоровительный комплекс РМК принимает соревнования подобного уровня. Именно подобные соревнования проповедуют здоровый образ жизни и помогают вовлечь подрастающее поколение в занятие спортом. Это именно те цели, которые ставит перед собой Русская медная компания, реализуя масштабные социальные проекты. Уральский бокс всегда по праву гордился своими боксерами, и мы надеемся, что благодаря нашим общим усилиям мы сделаем так чтобы и у Челябинской области было не менее славное будущее», - отметил директор обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Анатолий Еремин.