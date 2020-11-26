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Южноуральские боксеры отправились бороться за медали чемпионата России

Сборная команда Челябинской области по боксу провела заключительный этап подготовки к стартующему 28 ноября в Оренбурге главному внутреннему старту года. На чемпионате России выступят 11 южноуральцев, которые будут претендовать на медали соревнований.

Чемпионат России по боксу в этом году пройдет в Оренбурге. Ожидается приезд более 340 боксеров из всех регионов страны. Среди них - победители всероссийских первенств и чемпионатов прошлых лет, чемпионы Европы и мира. Учитывая пандемию коронавируса, соревнования смогут посетить ограниченное количество болельщиков.

Мужская сборная Челябинской области по боксу выступит немногочисленным составом из 11-ти человек. В него вошли Эдмонд Худоян и Юрий Белов из Златоуста, челябинцы Никита Якушев, Максим Стахеев, Эдуард Абзалимов, Алексей Киселев Вильдан Минасов, Виталий Котов, Антон Кудинов и Андрей Стоцкий , а также Данил Шамсутдинов из Магнитогорска.

Призовой фонд чемпионата страны составляет 10 миллионов рублей. Кроме того, победители соревнований получат автомобили.

По итогам этих стартов будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, перенесенные из-за пандемии коронавируса с 2020 года на 2021-й год.