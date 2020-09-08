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Южноуральские боксеры завоевали «бронзу» командного Кубка России

Спорт
Сегодня, 13:12
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Южноуральские спортсмены отличились на командном Кубке России по боксу в составе сборной Уральского федерального округа в Ижевске.

Состязания в столице Удмуртии были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В них участвовали 10 команд, которые представляли восемь федеральных округов и два города федерального значения.

В первом матче уральцы вырвали победу у команды Санкт-Петербурга, затем уступили соперникам из Приволжского федерального округа и взяли верх над москвичами. А в «малом финале» за третье место в тяжелейшей борьбе обошли боксеров Северо-Кавказского федерального округа.

Обладателями наград стали Эдмонд Худоян из Златоуста, челябинцы Максим Стахеев, Алексей Киселев, Данил Шамсутдинов, Виталий Котов, Антон Кудинов и Андрей Стоцкий.

 

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