Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России

В Златоусте (Челябинская область) на базе Центра Олимпийской подготовки «Уралочка» состоится четвертый тур Чемпионата России по водному поло среди женщин.

Ватерпольные соревнования стартуют десятого февраля. В них примут участие шесть лучших команд страны, прошедших предварительных этап и добившихся права играть в Суперлиге. В ТОП-6 попали и две команды «Динамо-Уралочки» из Златоуста. Первый коллектив не потерял в чемпионате России ни одного очка и идет в статусе единоличного лидера турнира. Вторая команда «уралочек» уже совершила прорыв. В своем стартовом сезоне она пробилась в Суперлигу и теперь имеет шансы выйти в «Финал четырех» России. Сделать это будет непросто. Южноуральским командам противостоят очень сильные клубы из Киришей, Москвы, Волгограда и Нижнего Новгорода.