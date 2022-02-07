07.02.2022
Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России
07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
07.02.2022
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России
03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
26.01.2022
Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию
24.01.2022
Игроки команды «Динамо – Уралочка» вызваны в национальную сборную
17.01.2022
«Динамо-Уралочка» стала безоговорочным лидером чемпионата России по водному поло
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022