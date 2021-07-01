Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»

В Венгрии проходит первенство Европы по водному поло среди девушек до 15 лет. В составе сборной России четыре воспитанницы златоустовской «Динамо-Уралочка" – Дарья Зубова, Дарья Вайзберг, Кира Мальцева и Валерия Сабурова. Возглавляет команду тренер златоустовской команды Дмитрий Андреев.

На первенстве Европы ватерполистки российской сборной провели уже два матча - с Хорватией и Грецией. Оба поединка они уверенно выиграли.

Сегодня россиянки встречаются с хозяйками турнира сборной Венгрии. По итогам этой игры станет известно, на каком месте команда выйдет из подгруппы, и кто будет ее соперником в четвертьфинале.

Также сегодня в Астрахани стартует V летняя Спартакиада молодежи России. Челябинскую область на ней представляет команда, собранная на базе «Динамо-Уралочки» во главе с Михаилом Накоряковым. Он привез на турнир очень сильный состав юниорок с одной задачей – завоевать золотые медали.

Тем временем национальная сборная страны проводит заключительный этап предолимпийской подготовки в Соединенных Штатах Америки. В составе команды три спортсменки «Уралочки» - Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.