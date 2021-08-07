Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио

Сегодня, седьмого августа, на Олимпиаде-2021 в Токио ватерполистки сборной России не смогли завоевать бронзовые медали, уступив в матче за третье место Венгрии (9:11).

В составе сборной за чертой призеров оказались три ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

На групповом этапе эти команды уже встречались друг с другом. В напряженном и равном поединке россиянки в последней атаке забросили мяч, сравняв счет за семь секунд до финальной сирены (10:10).

Как сообщает министерство спорта региона, поединок за бронзовые медали олимпийского турнира также получился очень сложным и напряженным для обеих сборных. По ходу игры преимущество неоднократно переходило от одной команды к другой.

Под занавес третьего периода роосиянки смогли выйти вперед 8:7. Ключевые события в матче произошли до три минуты до финального свистка: при счете 9:9 венгеркам удалось выйти вперед и в результате завоевать «бронзу» (11:9).