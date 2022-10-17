17.10.2022
В Челябинске с сегодняшнего дня изменены схемы дорожного движения
17.10.2022
Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
17.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина
Городские «подземелья» обрадуют челябинцев отсутствием надписей на стенах
10.10.2022
Подземный переход на площади Революции избавят от недостатков до конца октября
15.09.2022
Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов
11.09.2022
Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем
01.08.2022
Вандалы атаковали «подземку» на площади Революции
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022