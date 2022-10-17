Андрей Ксензов заявил о скором окончании ремонта подземных переходов на проспекте Ленина

В Челябинске ремонт двух проблемных подземных переходов на проспекте Ленина – на пересечениях с улицами Свободы и 3-го Интернационала (на остановках «Детский мир» и «Центральный рынок») – планируется завершить в течение недели.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 17-го октября, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На этой неделе проводим там окончательные мероприятия. Ведутся зачистка, покраска, обустройство», - отметил чиновник.

По его словам, текущий ремонт в подземном переходе на площади Революции (вход со стороны улицы Цвиллинга) уже начат и будет закончен в ближайшие две недели.

Также Андрей Ксензов доложил главе Челябинска Наталье Котовой о начале работ по установке в подземных переходах города систем видеонаблюдения (челябинские вандалы известны своей особенной любовью к городским «подземельям»).

Напомним, в настоящее время все подземные переходы в Челябинске находятся на обслуживании МБУ «Геоцентр». До начала ремонта «подземелья» на пересечениях проспекта Ленина со Свободы и 3-го Интернационала находились в удручающем состоянии и очень нуждались в переменах.