Аномальная жара продержится на Южном Урале до воскресенья

Сухая и аномально жаркая погода в Челябинской области, определяемая господствующим на территории антициклоном, продержится в регионе до конца текущей недели. В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе. В ГУ МЧС региона дали ряд рекомендаций южноуральцам.

«С 30 августа по третье сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, - прогнозирует Челябинский Гидрометцентр. – Во второй половине дня 31 августа – второго сентября местами сильная жара, максимальная температура воздуха будет плюс 36 градусов и выше. Во второй половине дня воздух будет прогреваться до плюс 36-37 градусов».

Жаркая сухая погода благоприятствует возникновению природных пожаров. В большинстве районов области ожидается высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Челябинска, Златоуста, Коркино, Карабаша и Сатки сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС просят жителей оказывать необходимую помощь тем, чье здоровье подверглось риску для здоровья в связи с аномальной жарой. Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.

«Если пациент принимает какие-то лекарства, посоветуйтесь с его лечащим врачом и уточните, как эти лекарства влияют на терморегуляцию и водный баланс организма. Если у вас проблемы со здоровьем: храните лекарства при температуре не выше 25 градусов Цельсия или в холодильнике (соблюдайте инструкцию), обратитесь за медицинской помощью, если вы страдаете хроническим заболеванием или принимаете несколько лекарств одновременно», - рекомендуют в ГУ МЧС.

Если у родственника или человека, за которым вы ухаживаете, кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда, судороги или потеря сознания, нужно немедленно вызвать скорую помощь. А до прибытия медиков переместить пострадавшего в прохладное место и уложить его в горизонтальное положение, чтобы ноги были слегка приподняты. Нужно раздеть пострадавшего и начать проводить охлаждающие процедуры.

Южноуральцам рекомендуют обращать внимание и на собственное самочувствие. «Если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, постарайтесь как можно быстрее переместиться в прохладное место и измерьте температуру тела. Выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости, отдохните, - дают советы в ведомстве. - Если почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях во в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо обратиться за медицинской помощью».