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«Бабье лето» задержится в Челябинской области на неделю

Среда обитания
Сегодня, 21:17
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Автор: 
Любовь Юрина

Выходные побаловали жителей Челябинской области ясной, теплой и практически безветренной погодой. Зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе и еще на семь дней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, с 28 сентября до четвертого октября синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду, правда, с ночными заморозками в отдельных районах.

По данным Гидрометцентра, в понедельник воздух в Челябинской области будет прогреваться днем до плюс 19 градусов. В последующие дни, по среднесрочным прогнозам, столбик термометра будет подбираться к отметке плюс 16-18 градусов. Ночи будут прохладными, а местами в начале недели заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов

Всю неделю прогнозируется ясная погода, без осадков. Ветер слабый до пяти метров в секунду.

Всю неделю атмосферное давление будет выше нормы.

Считается, что молодое «бабье» лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. «Однако, эти даты относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления», - уточняют синоптики.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В этом году осень балует южноуральцев теплом.

В разных странах «бабье лето» называют по-разному: в Германии - «лето старых баб», в Болгарии - «цыганское лето», в США – «индийское лето».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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