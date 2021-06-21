Министерство экологии Челябинской области опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что в Каштакском городском бору подстрелили серую цаплю и воронов.

Сегодня ряд СМИ сообщали, что неизвестный устроил охоту в заповеднике и затем в бору обнаружили убитую цаплю и несколько воронов.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и инспекторы ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Как сообщил замминистра экологии Виталий Безруков, информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась.

«Специалисты составили акт осмотра места происшествия: мертвые вороны не обнаружены, цапля умерла собственной смертью – признаков огнестрельного ранения не зафиксировано, патроны и гильзы также отсутствуют на месте происшествия», - пояснил Безруков.

Чиновник напомнил, что охота на особо охраняемых природных территориях категорически запрещена.

Свидетелей незаконной охоты на ООПТ просят обращаться в Министерство экологии Челябинской области по телефону: 8 (351) 263-10-28.