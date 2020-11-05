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Безруков призвал меньше беспокоиться о лебедях

Среда обитания
Сегодня, 11:54
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Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков призвал южноуральцев меньше беспокоиться о лебедях, которые еще не улетели в теплые края: птицы сами знают, когда им лучше покинуть водоем, и могут находиться на нем до конца ноября.

По словам Виталия Безрукова, с конца октября жители региона периодически сообщают в минэкологии об обнаруженных лебедях. Нередко люди думают, что эти благородные птицы находятся в опасности, и просят помощи в их спасении.

В таких случаях специалисты напоминают неравнодушным южноуральцам о том, что лебеди спокойно выдерживают низкие температуры, а их пребывание на водоемах даже в зимний период является безопасным, если не присутствуют явные признаки повреждений.

Все полученные обращения от жителей Челябинской области оперативно проверяются: специалисты выезжают на место и оценивают состояние птиц, в случае необходимости доставляют ветеринарам.

Так, в минувшую субботу, 31-го октября, лебеди были замечены на реке Юрюзань в поселке Александровка Кусинского района и на озере Малый Кременкуль Сосновского района Челябинской области.

На обе территории пребывания лебедей выезжали сотрудники отдела федерального государственного надзора, которые оценили ситуацию на месте.

Визуальный осмотр лебедя на Малом Кременкуле показал, что птица здорова: повреждений крыльев, видимых и невидимых травм на теле пернатого замечено не было.

А вот в Кусинском районе благородной птицы на водоеме не оказалось. Если лебедь вновь там появится, специалист выедет на обозначенную территорию еще раз.

В минэкологии региона отмечают, что на озерах Челябинской области даже зимой остаются незамерзающие участки воды с кормовой базой, необходимой лебедям.

В других случаях птицы могут выбрать водоем в качестве временного места обитания между прилетом и отлетом.

В случае обнаружения дикой птицы граждане могут обращаться в министерство экологии Челябинской области (отдел федерального государственного надзора) по телефону: 8 (351) 264-74-41.

 

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