Бизнесмены в Челябинске не хотят платить за вывоз мусора
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Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:51

Прокуратура требует от предпринимателей заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Пока что-то они не спешат платить за услуги регионального мусорного оператора.

Летом «Центр коммунального сервисы» дважды ликвидировал несанкционированную свалку, которая образовывалась возле книжных развалов на пересечении ул. Кирова и ул. Маркса. Специалисты регионального оператора вели работу среди предпринимателей, которые ведут бизнес в зданиях, прилегающих к пешеходной Кировке. Деловое сообщество призывали не допускать выбрасывания отходов в несанкционированных местах и заключать договоры на вывоз ТКО. Лишь единицы из 80 организаций тогда откликнулись на призыв. Региональный оператор направил обращение в прокуратуру. И вот надзорный орган установил нарушителей и начал выносить представления. Организации обязаны заключить договоры на вывоз отходов.

Напомним, что бездействие юридических лиц в этом вопросе фактически приводит к скоплению мусора в неприспособленных местах. Несанкционированная свалка на перекрестке ул. Кирова и К. Маркса, которую неоднократно ликвидировали сотрудники «ЦКС», создавала неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ухудшала экологическую обстановку и портила эстетический облик города в историческом центре.

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