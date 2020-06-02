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Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ

Среда обитания
Сегодня, 10:24

На входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе завершилась ежегодная кампания по озеленению территории предприятии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», яркие, благоухающие композиции из петуний, бархатцев и цинерарий украсили к лету всю территорию металлургического гиганта. Озеленение – это часть корпоративной программы по эстетизации производственных площадок, которая включает в себя обновление фасадов зданий, благоустройство прилегающей к ЧЦЗ территории и совершенствование культуры производства в целом.  

Традиционно на ЧЦЗ высаживаются однолетние и многолетние цветочные культуры, которые хорошо себя чувствуют в промышленной среде. Букет из ярких и неприхотливых цветов уже стал лассическим: более пятнадцати лет подряд на цинковом заводе отдают предпочтение морозостойким и долгоцветущим сортам.  

По словам начальника отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Натальи Васильевой, органично дополняя многочисленные ели и кустарники, растущие на территории, клумбы в прямом смысле помогают заводу расцветать, дополняя его образ яркими красками и создавая уют. Цветы неизменно поднимают настроение работников. Не случайно в озеленении активно участвуют заводские  подразделения, которые самостоятельно оформляют прилегающую к цехам территорию.

 

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