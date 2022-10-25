Челябинцам сообщили об отключении светофоров

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об отключении светофоров во вторник, 25 октября.

В настоящее время не работает светофор на двух перекрестках Свердловского тракта - с улицами Автодорожной и Индивидуальной. Светофорные объекты были отключены в девять утра, их включат после завершения работ.

В 13 часов 30 минут будут отключены светофоры на пересечениях улиц Кирова и Калинина, Героев Танкограда и Механической. Данные объекты также включат после окончания всех работ.