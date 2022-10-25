25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
25.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
25.10.2022
После вмешательства генпрокуратуры ребенок-инвалид из Магнитогорска обеспечен дорогостоящим лекарством
25.10.2022
В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо
25.10.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров
Челябинцам сообщили об отключении светофоров
06.10.2022
В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы
05.10.2022
В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному
30.09.2022
Очередное ограничение движения в Челябинске
10.09.2022
В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022