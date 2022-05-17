Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина

Жители Челябинска любуются цветущей сакурой в городском саду имени Пушкина.

При этом в учреждении призывают тех горожан, кто еще не видел роскошное дерево с нежно-розовыми цветами, поторопиться, чтобы успеть сделать уникальные кадры: цветет декоративная вишня всего пять дней. Спустя это недолгое время лепестки начнут облетать.

Как отмечают в управлении культуры Челябинска, увидеть цветение сакуры можно всего в четырех городах России, включая южноуральскую столицу.

Те челябинцы, кто уже успел насладиться красотой этого великолепного дерева, не скупятся на комплименты.