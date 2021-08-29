Челябинцы: НМУ ушли, а вонь осталась

В Челябинской области жители нескольких муниципалитетов вновь ощущают запах гари, добравшийся из соседних регионов. В Челябинске сохраняется химический запах в воздухе, несмотря на официальное завершение 16-дневных НМУ.

Напомним, по данным Челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске длились с 12 августа до 19 часов 28 августа. Накануне, по данным синоптиков, режим «черного неба» завершился. В минэкологии считают, что он еще продолжается. Усугубляют ситуацию пожары в соседних субъектах.

«Сегодня на территории города Челябинска, Копейска, Сосновского, Красноармейского районов и иных муниципальных образований продолжается влияние природных пожаров Свердловской и Курганской областей, - сообщил замминистра экологии Виталий Безруков. - В городе Челябинске сохраняется действие НМУ 1 степени».

По словам чиновника, запах гари, которые ощущают некоторые жители, в первую очередь связан с инверсией воздуха, когда воздушные массы из верхних потоков воздуха перемещаются в приземные.

«По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых», - уточнил замминистра.

Промышленным предприятия Челябинска минэкологии рекомендовало провести работы по дополнительному снижению выбросов в атмосферный воздух.

Любой южноурлец может оценить ситуацию в режиме онлайн на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска.

Жители областного центра утверждают, что химических запах никуда не исчез после завершения НМУ. И они больше верят своему обонянию и доверяют своему зрению, чем утверждениям чиновников и в подтверждении выкладывают фотографии на странице «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Как воняло, так и воняет», - пишет Карины Старицына. «Ужасный запах гари держится о сих пор», - подтверждает Дина Насирова-Евдокимова.

«Копейск, Потанино, каждую ночь воняет гарью. Днем ничего не горит? Только ночью?», - недоумевает Алена Золотых.

«Сегодня снова все в сильной гари, хотя и ветер есть», - отмечает Наталья Карабанова. Жители выдвигают разные версии ухудшения качества воздуха: выбросы промышленных предприятий, запахи с очистных сооружений и даже сжигание на птицефабриках кур и уток, погибших от свиного гриппа.

Министерство экологии Челябинской области заверяет, что будет продолжать мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Виталий Безруков ранее объяснил, почему дым от лесных пожаров пахнет жженой химией, а не костром: «На самом деле есть простое объяснение, запах от горящего зеленого леса и его концентрации сильно отличаются от тех сухих дров, которые мы используем для разведения костра. Учеными и специалистами давно установлено, что при горении живого и зеленого леса выделяется ряд химических компонентов, которые и дают такой химический запах».

В процессе горения и происходящих химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы (SO2), сероводород (H2S), формальдегид (НСНО) и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но при этом дающих очень сильный химический запах. Состав выделяемых углеводородов по источникам следующий: бензол, толуол, ксилолы, бенз(а)пирен, метан.