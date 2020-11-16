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Челябинцы пожаловались на возможный слив нечистот в реку Миасс

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Челябинцы пожаловались на возможный слив нечистот в реку Миасс

Жители Челябинска сообщили, что обнаружили источник сброса загрязненных вод в реку Миасс. Возле филармонии они увидели шланг, из которого в водоем сливается непонятная жидкость. Явно, что это не вода из-под крана.

В подтверждение своих очевидцы предоставили видео и фотографии реки, которые подтверждают факт слива в Миасс некой жидкости.

В министерстве экологии Челябинской области информацию пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, ранее жители Челябинска жаловались, что в районе ТК «Набережный» сливались фекальные воды в реку Миасс. Характерный запах стоял на всю округу.

А жители частных домов в Полетаево-2 сливают нечистоты в реку Миасс уже на протяжении нескольких лет.