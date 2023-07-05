Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев

Жители Челябинска пожаловались главе города Наталье Котовой на ужасное состояние двора по адресу: улица Молодогвардейцев, 47-А.

Обращение к мэру опубликовано в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте вечером четвертого июля.

«Долгие годы сооружения во дворе не обслуживаются, не ремонтируются и не демонтируются. Двор один на множество домов в округе. Детской площадкой данные руины язык не поворачивается назвать. Более того, сооружения очень опасны для детей, сам «двор» постоянно привлекает маргинальных личностей. При обращении в управляющую компанию дан ответ, что эта территория не подлежит благоустройству УК. Просьба разобраться в возникшей ситуации», - пишет автор поста, пожаловавшись на отсутствие реакции местных властей, куда она, по ее словам, ранее обращалась с данной проблемой.

Сегодня, пятого июля, администрация Калининского района сообщила о проводимых совместно с комитетом по имуществу и земельным отношениям Челябинска мероприятиях по признанию детской площадки в границах этого участка бесхозяйным имуществом с включением в реестр муниципального имущества и последующим определением обслуживающей организации.

«После передачи детской площадки на содержание в администрацию Калининского района будет рассмотрен вопрос о возможности благоустройства данной территории», - ответили районные власти на жалобу калининцев.

Тем временем, жители Челябинска в комментариях к этому посту присылают фотографии других дворов, где существуют аналогичные проблемы.

«Такие же жуткие достопримечательности у нас. Как нам объяснили - это футбольные ворота. Все для детей!» - написала горожанка по имени Наталья, указав адрес: проспект Победы, 119 и назвав управляющую компанию: ООО «Мой Дом Урал».

«Тоже самое! На УК в прокуратуру написали, они из-за этого вообще от нас отказались. Обиделись. И никому нет никакого дела до нас. Никому мы не нужны!» - пожаловалась горожанка по имени Мария, правда, адрес проблемного двора не уточнила.