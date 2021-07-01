Челябинск накрыло вонючей дымкой при удушающей жаре, минэкологии успокаивает

В четверг, первого июля, жители Челябинска вновь жалуются на химическую дымку, накрывшую город. Ситуация усугубляется аномально-высокими температурами воздуха.

«ЧЭМК и ЧМК дымят на полную в период НМУ, процентов 50 выбросов думаю только от них. Как только нет ветра, количество техногенных пожаров на их территории увеличивается в разы, как будто специально ждут НМУ», - пишет в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте Антон Глазков.

«Вчера мимо ЧЭМК утром ехал - аж глаза "ело". Как там люди работают?», соглашается Леонид Вайсман. А Антон уточняет, по показаниям его датчиков наибольшие выбросы фиксируются с 22 до шести часов.

«Фото не передаёт. Туман аж чёрный висит», - отмечает Andrey Kazantsev.

«Вонь в городе просто нереальная», - подтверждает Football Bulge.

«Сейчас дышать нечем в Ленинском. Вот такая пелена надвигается серая, неба не видно. Литейкой воняет. Адская жара и безветрие», - писала утром Helen Helen.

«Город, как в тумане. Особенно видно если смотреть с ул. Автодорожная в сторону ЧЭМК», - констатирует Татьяна Тарабукина.

На невыносимую вонь жалуются жители Центрального района и в районе Теплотехнического института.

Единая информационная система мониторинга регистрирует низкий уровень загрязнения воздуха. Лишь в Металлургическом районе отмечается превышение по сероводороду на двух постах на улицах Румянцева и Трудовой в 2,6 и 1,6 ПДК соответственно. С выходных и до среди фиксировали превышение по формальдегиды в 3,2-4,3 ПДЕ.

В министерстве экологии области успокаивают, поводов для беспокойства у жителей Челябинска нет.

Появление дымки в ведомстве связывают с обильным испарением. Переживать не стоит, лаборатории работают в постоянном режиме, рассказал агентству замминистра экологии Виталий Безруков.

Сегодня лаборатории работали в нескольких точках города.

В 10:20 и 10:40 замеры проводились в СНТ Дружба. Превышений не выявлено, запаха нет. Ветер южный 1,7-1,5 метра в секунду.

В 15 часов 20 минут замеры проводились на пр. Победы, 287. «Температура в лабораторном отсеке – плюс 35,4 градуса, работа оборудования невозможна», - поясняет замминистра.

Еще одна лаборатория в 10 утра была на Волховской, 1. «Превышений нет, запаха нет, ветер северный, северо-восточный 0,7-0,8 метра в секунду», - сообщает замминистра.

В 16 часов лаборатория была на Комсомольском проспекте, около дома 3. Выявлено превышение по формальдегиду 1,2 ПДК, ветер - штиль, запахов нет.

Единственное превышение зарегистрировано вдоль крупной автострады. Но оно связано не с выбросами промышленных предприятий, а с автомобилями, поясняет Безруков.

Напомним, в Челябинске установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Они сохранятся до 19 часов пятницы, второго июля.

Минэкологии обратилось к предприятиям с рекомендацией сократить объемы выбросов (дополнительно от предусмотренных в период НМУ).