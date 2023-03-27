27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
27.03.2023
В Челябинске обсудили проект памятника Петру и Февронии
27.03.2023
В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка
27.03.2023
Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
14.06.2022
В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков
18.06.2021
В Челябинске сгорели мусорные контейнеры
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023