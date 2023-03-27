Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание участников аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 27 марта, на проблему мусора около контейнерных площадок.

Своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову градоначальница поручила отработать эту тему, взяв ситуацию с мусором на личный контроль. По мнению мэра, мусорная проблема в областном центре стала еще более заметной ввиду таяния снега – сегодня стало видно все то, что в зимний период скрывалось под ним.

Александр Астахов констатировал, что в социальных сетях действительно увеличилось число обращений по поводу заваленных мусором контейнерных площадок.

«Отрабатываем вопросы оперативного вывоза мусора с ЦКС, поскольку бывает, что припаркованные горожанами автомобили блокируют подъезды к контейнерным площадкам. Также взаимодействуем с управляющими компаниями в вопросах оперативной уборки площадок. Держу ситуацию на личном контроле», - заявил Александр Астахов.

По информации, озвученной на аппаратном совещании в администрации города заместителем главы Челябинска Валерием Смирновым, за последнюю неделю в мэрию поступило 1338 обращений, все они поставлены на контроль.

Как оказалось, сильнее всего челябинцев волнуют вопросы содержания общедомового имущества и придомовых территорий, уборки города, благоустройства, ремонта подъездных дорог, перебоев водоснабжения.

Тем временем, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте продолжают появляться фотографии переполненных контейнерных площадок, похожих на свалки – дурно пахнущих, мешающих жителям дышать полной грудью и открывать окна квартир.

«Уважаемая Наталья Петровна! Обратите, пожалуйста, внимание на это безобразие по улице Артиллерийской, 116. А ведь рядом находится детский сад, и детишки этим дышат», - эта жалоба появилась сегодня утром.

Данное сообщение вечером 26 марта предварило другое, с этого же адреса и не менее эмоциональное: «Артиллерийская, 116 – вывозят, но не убирают мусор, который падает мимо баков. Бегают крысы. А запах… Мусорные контейнеры стоят очень близко к дому, окна открыть невозможно. Пожалуйста, примите меры».

«На северо-западе, около «Виктории» так же», - написал в комментариях житель областного центра.

Отметим, вечером 26 марта в данной группе опубликовали и живописное фото переполненной контейнерной площадки на Елькина, 96-А.