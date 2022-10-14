14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
14.10.2022
Челябинские художники взялись за тряпки
14.10.2022
Маркетинговая служба ММК отмечает 30-летие
14.10.2022
«Танцевальный фейерверк» собрал в Челябинске участников из девяти регионов страны
14.10.2022
Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
13.10.2022
К челябинцам возвращается 48-й автобус
Челябинские художники взялись за тряпки
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022