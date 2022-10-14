Челябинские художники взялись за тряпки

«Совершили очередной трудовой подвиг в деле очистки фасада нашего Выставочного зала Союза художников», - написал в соцсети председатель регионального отделения челябинских художников Геннадий Жихарев.

«Спасибо Галине Панфиловой», - отметил он в своем посте.

Несколько дней назад челябинская художница взяла в руки тряпку и инструменты, чтобы очистить стены выставочного зала на улице Цвиллинга от надписей и разных бумажных наклеек.

И это у нее получилось.

«Но как же хочется поймать тех, кто это сотворили - и их заставить работать», - сокрушаются в комментариях к публикации.

Сколько еще в городе грязных стен с росписями так называемых художников и будет ли инициатива художников поддержана? – возможно, что это всего лишь риторический вопрос.

Горожане, кажется, уже просто привыкли к тому, что стены их домов кто-то размалевывает, без их, собственно, ведома.

Проходя мимо окон выставочного зала Союза художников, обратил внимание еще на любопытную деталь. Через окна на прохожих смотрят скульптуры челябинского мастера Андрея Старцева. Выставка его работ уже закончилась в стенах этого зала, но ряд скульптур решили оставить.

И не раз замечал, как прохожие останавливаются, чтобы рассмотреть диковинного носорога из серии «Механический зоопарк». И сфотографироваться на память. Ведь больше нигде в городе подобного не встретить.