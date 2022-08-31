Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»

Четыре города Челябинской области встретят День знаний и начало календарной осени режимом «черного неба». В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории этих муниципалитетов НМУ, начавшиеся 26 августа, продлятся до 19 часов первого сентября.

На период с пяти утра 21 августа до 19 часов первого сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Челябинске отмечен один случай превышения ПДКмр фторида водорода (в 1,9 раза в Металлургическом районе) и один случай превышения ПДКмр формальдегида (в 1,2 раза в Центральном районе).

В Златоусте выявлен один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

В Магнитогорске зарегистрированы два случая превышения ПДКмр взвешенных веществ: в 1,5 раза в левобережной части Орджоникидзевского района и в 1,2 раза в левобережной части Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.