ЧМК заплатил почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Уральское управление Росприроднадзора добилось взыскания с Челябинского металлургического комбината более 47 миллионов рублей за ущерб реке Миасс.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» по иску Челябинской природоохранной прокуратуры и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в полном объеме выплатило ущерб, причиненный водному объекту – реке Миасс в размере 47 миллионов 204 тысяч 211 рублей.

Напомним, девятого ноября 2020 года Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО «ЧМК» вреда. Второго марта 2021 года в Челябинский областной суд оставил в силе решение Металлургического районного суда. В настоящее время ущерб взыскан в полном объеме.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в ноябре также природоохранная прокуратура потребовала взыскать с челябинского металлургического комбината 250 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс.

В 2020 году Челябинской природоохранной прокуратурой снова было установлено, что предприятие продолжает осуществлять сброс сточных вод. В Миасс попадают такие вещества, как аммоний-ионам, взвешенным веществам, нефтепродуктам, нитрит-анионам, сульфид-анионам, фенолу, фторид-анионам, хрому6+, цинку.

А еще ранее по требованию прокурора с предприятия уже взыскано 142,6 и 47,2 миллиона рублей.

Более того, в декабре 2020 года Уральское межрегиональное Управления Росприроднадзора оштрафовало ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за нарушения законодательства об охране окружающий среды еще на 420 рублей.