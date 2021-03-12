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Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания

Жители Челябинска, объединившись, спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания, что привело к массовой гибели рыбы на прошлой неделе.

Работы по спасению водных жителей прошли на территории челябинского городского бора сегодня, 12-го марта.

Вместе с экологами волонтеры, активисты объединения «ЭКО-дозор 74» пробурили в толще льда лунки и установили в прорубях снопы из камыша и соломы для предотвращения повторного образования льда. Проведенные мероприятия помогут обогатить воду кислородом и снизить риск дальнейшего замора рыбы.

Как отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, массовая гибель рыбы часто происходит в конце зимы, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и кислорода под ним остается мало.