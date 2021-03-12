Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания
Жители Челябинска, объединившись, спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания, что привело к массовой гибели рыбы на прошлой неделе.
Работы по спасению водных жителей прошли на территории челябинского городского бора сегодня, 12-го марта.
Вместе с экологами волонтеры, активисты объединения «ЭКО-дозор 74» пробурили в толще льда лунки и установили в прорубях снопы из камыша и соломы для предотвращения повторного образования льда. Проведенные мероприятия помогут обогатить воду кислородом и снизить риск дальнейшего замора рыбы.
Как отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, массовая гибель рыбы часто происходит в конце зимы, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и кислорода под ним остается мало.
«В этот период, чтобы поддержать экосистему и его водных жителей, на всех озерах собственниками проводятся мероприятия по аэрации водоемов. В связи с тем, что карьер Каменный не относится к водным объектам и у него нет собственника, такую акцию совместными силами провели министерство экологии и волонтеры», - сообщил Виталий Безруков.