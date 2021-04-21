21.04.2021
Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
21.04.2021
У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
21.04.2021
В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса
21.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля
21.04.2021
Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
21.04.2021
Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым
Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021