Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства. В этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» здесь будут благоустроены территория на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов и сквер у ДК Строителей.

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По словам главы района Сергея Кочеткова, объекты благоустройства выбрали сами челябинцы, принявшие участие в голосовании на портале «Активный житель 74».

«При проектировании этих территорий мы постарались создать комфортное пространство для всех жителей, совместить локации, чтобы здесь можно было и просто отдохнуть, и активно провести время», - подчеркнул Сергей Кочетков.

Участок на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов частично заброшен. Тротуарное покрытие либо повреждено, либо отсутствует вовсе.

Проектом предусмотрен весь комплекс мероприятий по благоустройству: подрядчик заменит мощение тропиночной сети и смонтирует систему освещения, также здесь появится «сухой» фонтан и парковые качели.

Несмотря на то, что территория достаточно озеленена, предусмотрена дополнительная высадка сорока декоративно-лиственных деревьев и более 430 кустарников.

Благоустройство сквера у ДК Строителей также будет комплексным и пройдет в два этапа, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

По проекту в текущем году здесь обустроят наружное освещение и заменят мощение тропиночной сети, а на следующий год установят детские и спортивные площадки, создадут зону отдыха со скамейками, а также проведут частичное озеленение – высадят 82 декоративно-лиственных дерева и свыше 400 кустарников.