Дорожная техника Челябинска готова к зиме

Дорожная техника Челябинска готова к предстоящему зимнему периоду. В рамках действующих контрактов специалисты комитета дорожного хозяйства провели традиционный смотр техники, которая будет обслуживать Челябинск зимой.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, для уборки снега готовится 157 единиц техники, также подрядчики будут привлекать дорожных рабочих.

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы дорожники проверили наличие противогололедных реагентов для обработки дорожного полотна при изменении погодных условий.

Напомним, в настоящие время сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме, в случае ухудшения погодных условий для устранения последствий в резерве находятся 20 дополнительных нарядов ДПС областного полка ГИБДД.