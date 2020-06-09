Два таганайских Брата обзаведутся смотровыми площадками

В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) обустраивают новый туристический маршрут, который пройдет мимо скальных останцов, что зовутся Братьями. Он приведет гостей заповедной территории к эко-туристическому центру на Семибратке, который будет построен в рамках национального проекта "Экология".

Два таганайских Брата, через которых проляжет новый маршрут, обзаведутся смотровыми площадками, откуда можно будет любоваться панорамой хребта Большого Таганая, Александровской сопки и города Златоуста.

Как рассказали в нацпарке, обустраивать полотно тропы нового кольцевого маршрута протяженностью 4,4 метра на Таганае начнут в ближайшее время. На дороге Златоуст-Миасс тем временем появился еще один аншлаг, чтобы гости национального парка гарантированно не пропустили поворот к будущему центру на Семибратке.

Новый маршрут наверняка будет пользоваться популярностью у туристов, которые очень любят бывать на Таганае. И это не только южноуральцы, но и жители других регионов России, и гости из-за рубежа.

Так, только за минувшие выходные красотами заповедной территории насладились две тысячи 688 туристов, истосковавшихся по прогулкам на природе во время действия ограничительных мер. После долгого вынужденного перерыва нацпарк "Таганай" гостеприимно принял туристов из Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга.

Напомним, в июне этого года "Таганай" вошел в "десятку" красивейших национальных парков России, заняв в ТОП-10 девятое место. Рейтинг возглавил Ливадийский парк в Ялте, на втором и третьем местах Катунский заповедник (Горный Алтай) и национальный парк города Сочи.