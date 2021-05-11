Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области

Уровень пожарной опасности на территории ряда муниципалитетов Челябинской области достиг чрезвычайного, пятого класса пожарной опасности. Дымка от лесных пожаров регистрируется уже в 12 муниципалитетах.

Как сообщил замминистра экологии Виталий Безруков, смог от лесных пожаров регистрировался 9 и 10 мая во многих регионах УрФО, в том числе и в Челябинской области.

«В результате многие жители ощущают сильный запах гари, задымленность и жалуются на головные боли, раздражение слизистой и затрудненное дыхание», - отмечает Безруков.

По его словам, дымка от пожаров наблюдается в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах.

В настоящий момент в общей сложности на Урале горит более 150 тысяч гектаров леса. Как сообщили в ГУ МЧС Челябинской области, 10 мая 2021 года поступило 85 сообщений о загорании мусора и растительности в регионе.

Пожарная опасность в лесах Урала повышается. Этому способствует сухая и очень теплая погода, уточнили в Уральском Гидрометцентре. При таких условиях и слабом ветре формируются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (НМУ). На текущей неделе прогнозируется жаркая погода без осадков, местами воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов. В ближайший период комплексный показатель горимости будет расти, предупреждают синоптики.

«С 11 по 14 мая в юго-западных, северо-восточных и восточных районах Челябинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

«В случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется не проветривать помещения, проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски», - рекомендует замминистра. Жителей просят сообщать о выбросах в соответствующие инстанции.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание в лесу, разведение костров, сжигание мусора. Для нарушителей Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: от 1,5 до трех тысяч рублей – для физических лиц, от 10-20 тысяч рублей - для должностных лиц, от 50-200 тысяч рублей - для юридических лиц. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.