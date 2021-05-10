НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области

В Челябинской области на территории двух муниципальных образований продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Челябинцы жалуются на неприятный запах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Коркино и Карабаша режим «черного неба» продлится до девяти утра вторника, 12 мая. В первом городе НМУ установились еще седьмого мая, во втором – 10 мая.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В Челябинске НМУ сохранялись четверо суток - с 19 часов седьмого мая до 19 часов 11 мая. В это время жители жаловались на удушающий химический запах в воздухе. В минэкологии объясняли появление зловонной дымки лесными пожарами в соседних регионах.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).